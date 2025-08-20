DOLAR
Samsun'da Yaralı Bozkır Şahini Tedavi Altına Alındı

Samsun'da yaralı bulunan bozkır şahini, Doğa Koruma ekiplerince Bafra'daki veteriner kliniğine getirildi; tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:28
Kurtarma ve tedavi süreci

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı buldukları şahin yavrusunu Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde faaliyet gösteren Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne getirdi.

Klinikte görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada şahini tedavi altına aldıklarını ve tedavi sonrası doğaya salacaklarını bildirdi.

İsfendiyaroğlu, "Sağlığı şu an için yerinde, telekleri (büyük tüy) biraz zarar görmüş. En kısa zamanda tekrar doğaya salacağız." dedi.

Şahin yavrusunun tedavisi sürüyor; klinik ekipleri, iyileşme sağlandığında kuşu doğaya geri kazandırmayı hedefliyor.

