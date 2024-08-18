Samsun'da Yaralı Kuş Kurtarıldı

Samsun'da Yaralı Bir Kuşun Kurtuluşu

Samsun'un Atakum ilçesinde, Çobanlı İskelesi altında iskele demirlerine takılan bir balıkçıl kuşu, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuşun yaralı olduğunu fark eden vatandaşlar, hemen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinden yardım istedi.

Polis Ekiplerinin Hareketi

Yaralı ve bitkin bir halde bulunan balıkçı kuş, polis ekiplerince dikkatlice kurtarılarak iskeleye çıkarıldı. Ekipler, hayvanın durumunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak hızlı bir şekilde hareket etti.

Hayvan Hastanesine Sevk

Yaralı kuş, tedavi edilmek üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi Acil Bölümü'ne sevk edildi. Burada gerekli müdahalelerin yapılması bekleniyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde, iskele demirlerine takılan kuş, polis ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine götürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde, iskele demirlerine takılan kuş, polis ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan hastanesine götürüldü.