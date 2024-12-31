Samsun'da Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Edildi

Samsun'da Yaralı Peçeli Baykuşun Kurtarılması

Samsun'un Havza ilçesi'nde, devriye görevi sırasında polisler tarafından yaralı bir peçeli baykuş bulundu. Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Samsun kara yolu'nda hareketsiz duran baykuşu fark ederek olay yerine müdahale etti.

Yaralı ve yorgun durumda olduğu belirlenen peçeli baykuş, hemen yoldan alınarak Havza Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, baykuşun tedavisi için Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü'ne ait Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Yetkililer, tedavi sürecinin ardından peçeli baykuşun tekrar doğaya salınacağını açıkladı. Bu olay, hayvan koruma bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğa için Bir Adım Daha

Her bireyin doğa ile olan irtibatının önemi vurgulanırken, bu tür kurtarma çalışmaları hayvanların korunmasına katkı sağlıyor. Samsun'daki bu örnek olay, bilinçli bir toplum olmanın gerekliliğini de ortaya koyuyor.

Samsun'un Havza ilçesinde polisler tarafından bulunan yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı. Yaralı kuş tedavisi için Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde polisler tarafından bulunan yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı. Yaralı kuş tedavisi için Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.