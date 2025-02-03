Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu Samsun'da Hayata Geçirildi

Samsun merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis ile mücadele çalışmalarını sürdürmekte.

Eş Zamanlı Operasyonlardan Detaylar

Samsun, İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, ekipler çeşitli adreslerde arama yaptı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 212 bin 722 lira ve birçok dijital materyal ile belge ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyetin Açıklaması

Emniyet yetkilileri, yasa dışı bahis ve suç organizasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Ayrıca, operasyon sayesinde 80 milyon liralık bahis ağının çökertildiği vurgulandı.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.