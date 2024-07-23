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Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun'da yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi yakalandı. Ayrıca çok sayıda yasadışı malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:14
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Samsun'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu neticesinde toplamda 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda büyük bir çalışma başlattı.

Yasa Dışı Bahis Siteleri Üzerine Yakalama Çalışmaları

Yapılan araştırmalarda, güvene dayalı referans sistemleri ile erişime açık yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan 10 şüpheli belirlendi. 1 yılı aşkın süren teknik takip sonucunda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı.

Operasyonun Detayları

Özel harekât destekli yapılan eş zamanlı baskınlarda H.K, F.E, Ş.B, A.K, S.Ç, Y.K, E.B, N.Ç ile N.K isimli şüpheliler yakalandı. Baskınlar sırasında, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, 23 fişek ve 8307 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen 4,400 lira, 650 avro ve 50 sterlin de bulundu.

Yakalacak Diğer Şüpheli İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, hala yakalanmamış bir diğer şüpheli için de arama çalışmalarına devam edilmektedir.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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