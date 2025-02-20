Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 4 kişi gözaltına alındı, 2'si adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:39
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun ve Antalya'da gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonunde, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi. Operasyon, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütüldü.

Operasyonun Detayları

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüphelilerden 2'si, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen diğer 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Operasyon sırasında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen verilerle birlikte, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin bu tür faaliyetlere karşı kararlı mücadelesi devam ediyor.

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