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Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:00
Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 2 Tutuklama

Samsun'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu büyük bir yankı uyandırdı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik yaptıkları çalışmalarda, kapalı devre olarak bilinen sistem üzerinden yasa dışı bahis oynayan kişileri tespit etti.

Operasyonda, 10 milyon 820 bin 480 lira değerinde para nakline aracılık ettikleri belirlenen F.Ç. (44), Ç.Ç. (49) ve A.S. (50) gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından F.Ç. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Ç.Ç. ile A.S. tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanan şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si...

Samsun'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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