Samsun'da Yasa Dışı Bahse Teşvik Eden Zanlı Yakalandı

Samsun'da Yasa Dışı Bahse Teşvik Eden Şüpheli Yakalandı

Samsun'da, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yapan bir zanlı E.N.U yakalandı. Bu operasyon, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Operasyon ve Yakalama Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında Atakum ilçesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelinin sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvikte bulunduğunu tespit etti ve doğrudan müdahale etti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucunda zanlının adresinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Bu materyallerin detaylı incelemesi bekleniyor.

Adli Süreç

Zanlı E.N.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında benzer operasyonların devam edeceğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.