Samsun'da yatak fabrikasında çıkan yangına hızlı müdahale

Samsun'da yatak fabrikasında yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangının hızla büyümesi sonucu yatak fabrikasının yanında bulunan bir klima fabrikasına da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangının klima tüplerine ulaşmasını engellemek için büyük çaba sarf ediyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, olay yerinde ekiplerin çalışmalarını yakından takip ediyor. Vali Tavlı, yapılan açıklamada herhangi bir can kaybı veya mahsur kalan olmadığını belirterek, itfaiye ve emniyet ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da yangına müdahale için destek istenmiş durumda.