Bist 100
10.656,96 0%
DOLAR
32,2 0,16%
EURO
35,02 0,12%
ALTIN
2.419,1 0,07%

Samsun'da yatak fabrikasında çıkan yangına hızlı müdahale

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir yatak fabrikasında meydana gelen yangına itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi devam ediyor. Yangının klima fabrikasına sıçramasıyla büyüyen alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 23:17
Samsun'da yatak fabrikasında çıkan yangına hızlı müdahale

Samsun'da yatak fabrikasında yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının hızla büyümesi sonucu yatak fabrikasının yanında bulunan bir klima fabrikasına da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangının klima tüplerine ulaşmasını engellemek için büyük çaba sarf ediyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, olay yerinde ekiplerin çalışmalarını yakından takip ediyor. Vali Tavlı, yapılan açıklamada herhangi bir can kaybı veya mahsur kalan olmadığını belirterek, itfaiye ve emniyet ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da yangına müdahale için destek istenmiş durumda. 

İLGİLİ HABERLER

Şok aktüel ürünleri yine gündemde! Çok konuşulacak

Bayram öncesi bu 3 markete mutlaka uğrayın! İndirim rüzgarı dinmek bilmiyor

Vakıfbank’tan efsane hareket! Maaşınızın 10 katı anında hesabınızda

Dolar tehlikesi devam ediyorken hükümetten yeni çalışma sinyali geldi! Mahfi Eğilmez detayları paylaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

İlk maaşlara ek 26.250 TL promosyon! Yapı Kredi Bankası açıkladı

Vakıfbank’tan efsane hareket! Maaşınızın 10 katı anında hesabınızda

Bim her yaştan herkesi düşündü! Aradığınız her şey bugün Bim’de olabilir

Dolar tehlikesi devam ediyorken hükümetten yeni çalışma sinyali geldi! Mahfi Eğilmez detayları paylaştı

Devlet bankasından böyle kampanya görülmedi! Ev sahibi kiracı bulamayacak

Banyo küflerine son! Bu yöntemleri küften eser kalmayacak

Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak

Migros market alışverişlerinde bunları yapanlara yarı fiyata veriyor! Başvuru süreçleri başladı

Tapu alım satım döneminde yenilik kapıda! Eski dönem geride kaldı

Bayram öncesi bu 3 markete mutlaka uğrayın! İndirim rüzgarı dinmek bilmiyor

Milli Emlak yüzyılın bombasını patlattı! Sadece 85.000 TL yeterli

Şok aktüel ürünleri yine gündemde! Çok konuşulacak