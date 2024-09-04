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Samsun'da Yeni Av Sezonu Balık Tezgahlarını Şenlendirdi

Samsun'da hamsi 200 TL, palamut 50 TL'den satılıyor. Balıkçılar, sezonun bereketine hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:59
Samsun'da Yeni Av Sezonu Balık Tezgahlarını Şenlendirdi

Samsun'da Balık Fiyatları Belirlendi

Samsun'da denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte, tezgahlarda hamsi ve palamut gibi popüler balıkların satış fiyatları netlik kazandı. Hamsinin kilogramı 200 liradan, palamudun tanesi ise 50 liradan alıcı buluyor.

Balıkçılar Av Sezonundan Memnun

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından, denizlere açılan balıkçılar kasalar dolusu taze balıkla limana dönüyor. Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Abdurrahman Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni av sezonuyla birlikte tezgahlarının taze balıklarla dolup taştığını belirtti.

Hava Koşulları Balık Avını Etkiliyor

Keleş, havaların sıcak gitmesinin balık avını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "Tezgahlarımızda az da olsa hamsi var, fakat palamut oldukça bereketli. İstavrit, çinekop, levrek, somon ve mezgit gibi balıklar da bulunuyor. En büyük ilgi palamuda var." dedi.

Sıcak Hava Balık Tüketimini Azaltıyor

Buna ek olarak, Keleş, havaların soğumasıyla birlikte balık tüketiminin artacağını da söyledi: "Şu anda balığa ilgi var ama havalar soğuduğunda bu ilgi daha da artacak. Hamsinin kilogramı 200, palamudun tanesi 50 liradan satılıyor. Deniz levreği ve çipura 250 lira, somon ve barbunya 100 lira, istavrit ise 50 liradan alıcı buluyor. Satışlarımız da giderek artıyor." diye konuştu.

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