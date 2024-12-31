Samsun'da Yılbaşında 6 Bin 277 Güvenlik Personeli Görev Alacak

Samsun'da Yılbaşında Güvenlik Önlemleri Artıyor

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yılbaşı gecesi kentin güvenliği için toplam 6 bin 277 güvenlik personeli görevlendirileceğini açıkladı. Vali Tavlı, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde karşılamaları için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Alışveriş Merkezlerinde Güvenlik Önlemleri

Yılbaşı alışverişlerinin yoğunlaşacağı alışveriş merkezleri ve çevresinde de özel güvenlik önlemleri alınması planlanmakta. Tavlı, alışveriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddeler, parklar, bahçeler, havaalanı, terminal ve istasyonların güvenliği için ek güvenlik personeli görevlendirileceğini açıkladı.

Uygulama Noktaları ve Ekiplerin Dağılımı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 102 uygulama noktası oluşturulacağını vurgulayan Tavlı, toplamda 4 bin 814 personel ile güvenlik tedbirlerinin artırılacağını ifade etti. Ayrıca, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerine ilave ekipler görevlendirileceği bildirildi.

Farklı Birimler Sahada

Kaçakçılık, organize suçlar, terörle mücadele, narkotik ve asayiş şube müdürlükleri toplamda sahada olacak şekilde planlamalar yapılmıştır. İl Jandarma Komutanlığı 1372 personel ile destek sağlayacakken, Kavak Çakallı, Terme Miliç ve İlkadım Kadamut bölgelerinde de takviyeli yol kontrolü gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Sahilde Ekstra Güvenlik

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı 91 personel ve 2 bot ile deniz güvenliğini sağlarken, ayrıca bir helikopter, dalış timi ve üç kara aracı da sahil şeridinde devriye gezecek. Acil durumlar için 67 sağlık personeli de hazır bulundurulacak.

Acil Çağrı Merkezi Hazır

Samsun’daki 112 Acil Çağrı Merkezi ise toplam 42 personeli ile 7'si çağrı karşılama, 35'i de yönlendirme hizmeti sağlamak üzere gece gündüz hizmet vermeye hazır olacak.

Vali Orhan Tavlı, 2025 yılının tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini dileyerek, herkesin yeni yılını kutladı. Toplantıya Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir katıldı.