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Samsun'da Yoğun Sis Etkisini Gösterdi: Görüş Mesafesi 30 Mete İndi

Samsun'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, özellikle Atakum ve Samsun-Ankara kara yolunda görüş mesafesini 30 metreye düşürdü.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 10:55
Samsun'da Yoğun Sis Etkisini Gösterdi: Görüş Mesafesi 30 Mete İndi

Samsun'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Samsun'da bu sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kentin birçok noktasında görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Özellikle Atakum ilçesi ve Samsun-Ankara kara yolunda yaşanan bu durum, sürücüler için tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Sis Ortamı Görüş Mesafesini Kısıtladı

Günün ilerleyen saatlerinde yoğunlaşarak devam eden sis, trafiği de olumsuz etkiledi. Ekipler, trafik kazalarını önlemek amacıyla kavşaklarda güvenlik önlemleri aldı. Sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer, sisin etkisinin bir süre daha süreceğini ve bu nedenle vatandaşların tedbirli olmasını hatırlattı.

Samsun'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Samsun'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Samsun'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Samsun'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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