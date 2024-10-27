Samsun'da Yorgun Mermi Olayı: Bir İş Yerinin Çatısına Düştü

Samsun'da Yorgun Mermi İhbarı

Samsun'un Bafra ilçesindeki Alparslan Mahallesi'nde yaşanan olay, iş yeri sahibi A.A.'nın duyduğu silah sesleriyle başladı. Kısa bir süre sonra, iş yerinin çatısına düşen yorgun bir mermi, A.A.'nın ayağının yanına düşerek ürkütücü bir an yaşattı.

Olay Yeri İncelemesi

Hızla ihbarda bulunulmasının ardından, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, çatıyı delip yere düşen mermiyi güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı. Polisin Olayı Incelenmeye Devam Ediyor

Olayın ardından polis, yorgun merminin kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan bu olay, toplumda silah kullanımına yönelik endişeleri beraberinde getiriyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde, iş yerinin çatısına yorgun mermi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, iş yerinin çatısına yorgun mermi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.