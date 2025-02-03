Samsun'da Yunus Ekipleri, Şehit Polisin Kızını Okuluna Götürdü

Samsun'da yunus ekipleri, şehit polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel Arslan'ı okuluna götürerek anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli motorize yunus ekipleri, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın bahar döneminin ilk günü olan yarıyıl tatilinin ardından, Eylül Asel'i evinden alarak kortejle okuluna bıraktı.

Yunus ekiplerinin bu özel anları, Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında paylaşılarak duygusal anların kaydedilmesi sağlandı. Emniyet Müdürlüğü'nün paylaşımında, 'Şehidimiz polis memuru Atakan Arslan'ın emaneti Eylül Asel kızımızı evinden alarak, öğrenim gördüğü okuluna bıraktık.' ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilere Allah'tan rahmet dileyen paylaşımda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar döneminde tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dileği de iletildi.