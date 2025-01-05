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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik akışı normale döndü.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 01:12
Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun - Ordu kara yolu üzerindeki Kirazlık mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Midibüs, tır, 5 otomobil ve minibüsün karıştığı kazada, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açılarak ulaşım normale döndü.

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