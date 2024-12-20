Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Tekkeköy İlçesinde Üzücü Trafik Kazası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, 2 midibüs, bir tır, bir otomobil ve bir minibüsün karışmasıyla meydana geldiği bildirildi.

Kaza sonucunda, Fatih Mankan, Hacer Mankan ve Eymen Sever hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.