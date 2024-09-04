Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun-Ankara karayolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, 1 kişi ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:10
Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada 1 kişinin sağlık durumu ağır.

Kaza Detayları

Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir Tacikistan plakalı tır, 7537RK02, Samsun-Ankara karayolu üzerindeki Çakallı mevkii'nde yaşanan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı. Bu çarpmanın ardından, arkadan gelen otomobil, hafif ticari araç ve ciplerin bulunduğu 6 araç, durmak isterken birbirine çarptı.

Acil Müdahale

Olayın hemen ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlardan birinin sağlık durumu ağır olduğu bildirildi.

Yol Durumu

Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, daha sonra tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun tamamen ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor