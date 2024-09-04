Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada 1 kişinin sağlık durumu ağır.

Kaza Detayları

Henüz sürücüsü belirlenemeyen bir Tacikistan plakalı tır, 7537RK02, Samsun-Ankara karayolu üzerindeki Çakallı mevkii'nde yaşanan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı. Bu çarpmanın ardından, arkadan gelen otomobil, hafif ticari araç ve ciplerin bulunduğu 6 araç, durmak isterken birbirine çarptı.

Acil Müdahale

Olayın hemen ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlardan birinin sağlık durumu ağır olduğu bildirildi.

Yol Durumu

Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda ulaşım, daha sonra tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun tamamen ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.