Samsun'da Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 3 Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da, evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde, bir evden 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri harekete geçti.

Operasyon ve Tutuklama Süreci

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, hırsızlığı B.Y. (26), P.A. (36) ve S.Ö. (31) isimli zanlıların gerçekleştirdiğini belirledi. İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde, 150 bin lira değerinde iki altın bileziğe el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikte tutuklanan şüphelilerin, çaldıkları altınların bir kısmını Amasya’ya giderek kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.