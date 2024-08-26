Samsun'daki 120 Yıllık Evde Yaşayan Hamiyet Üstündağ'ın Hikayesi

Samsun'un Tekkeköy İlçesinde Yaşayan Hamiyet Üstündağ

80 yaşındaki Hamiyet Üstündağ, 63 yıl önce gelin geldiği ve şimdi tek başına yaşadığı 120 yıllık ahşap evde hayatını sürdürüyor.

Yağbasan Mahallesi'nde Tarihi Bir Yaşam

Üstündağ, Yağbasan Mahallesi'nde tamamen ahşaptan inşa edilmiş iki katlı evde, 6 çocukla birlikte geçirdiği yılları hatırlıyor. Eşinin vefatının ardından, evde yalnız kaldığını belirtirken, gelininin onu yemeğe çağırdığını ancak evden ayrılmak istemediğini dile getiriyor.

Gelin Geldiği Günden Bu Yana

“Bu eve gelin geleli 63 sene oldu. Burada bir zaman 20 kişi yaşıyorduk,” diyen Üstündağ, geçmişteki anılarıyla dolu evinin sıcaklığını koruyarak, yaşama azmini gösteriyor.

Evini Koruma Azmi

Evini yıkmak isteyenlere karşı durduğunu anlatan Üstündağ, “Ne gelirse gelsin korkmuyorum. Evi yıktırmadım,” ifadeleriyle cesaretini vurguluyor.

Aile Bağları ve Destek

Hamiyet Üstündağ’ın gelini Güllü Üstündağ, kayınvalidesinin yanındaki desteği ile birlikte yaşamlarının daha kolay hale geldiğini aktarıyor.