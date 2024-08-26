Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Samsun'daki 120 Yıllık Evde Yaşayan Hamiyet Üstündağ'ın Hikayesi

Tekkeköy ilçesinde yaşayan Hamiyet Üstündağ, 120 yıllık evinde anılarını koruyor ve köy hayatını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:43
Samsun'daki 120 Yıllık Evde Yaşayan Hamiyet Üstündağ'ın Hikayesi

Samsun'un Tekkeköy İlçesinde Yaşayan Hamiyet Üstündağ

80 yaşındaki Hamiyet Üstündağ, 63 yıl önce gelin geldiği ve şimdi tek başına yaşadığı 120 yıllık ahşap evde hayatını sürdürüyor.

Yağbasan Mahallesi'nde Tarihi Bir Yaşam

Üstündağ, Yağbasan Mahallesi'nde tamamen ahşaptan inşa edilmiş iki katlı evde, 6 çocukla birlikte geçirdiği yılları hatırlıyor. Eşinin vefatının ardından, evde yalnız kaldığını belirtirken, gelininin onu yemeğe çağırdığını ancak evden ayrılmak istemediğini dile getiriyor.

Gelin Geldiği Günden Bu Yana

“Bu eve gelin geleli 63 sene oldu. Burada bir zaman 20 kişi yaşıyorduk,” diyen Üstündağ, geçmişteki anılarıyla dolu evinin sıcaklığını koruyarak, yaşama azmini gösteriyor.

Evini Koruma Azmi

Evini yıkmak isteyenlere karşı durduğunu anlatan Üstündağ, “Ne gelirse gelsin korkmuyorum. Evi yıktırmadım,” ifadeleriyle cesaretini vurguluyor.

Aile Bağları ve Destek

Hamiyet Üstündağ’ın gelini Güllü Üstündağ, kayınvalidesinin yanındaki desteği ile birlikte yaşamlarının daha kolay hale geldiğini aktarıyor.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!