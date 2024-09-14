Samsun'daki Cankurtaranlar Yaz Sezonunda 293 Kişiyi Kurtardı

Samsun'da Cankurtaranların Yaz Başarısı

Samsun'da 1 Haziran'da deniz sezonunun başlamasıyla birlikte, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri görev yapmaya başladı. Bu süreçte, cankurtaranlar toplamda 293 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Görev Alanları ve Ekipmanlar

Cankurtaranlar, 9 ATV ve 2 zodyak bot ile Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme gibi 6 bölgede, yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların güvenliğini sağlamak için aktif görevde bulundular.

Hızlı Müdahale ve Kurtarma Deneyimi

Sahildeki kulelerde sürekli nöbet tutan ekipler, bugüne kadar 293 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Ancak, sudan bilinci kapalı olarak çıkarılan bir kişi maalesef kurtarılamadı. Samsun'un deniz sezonunun sona ermesiyle birlikte ekipler, tatbikat yaparak görevlerini sonlandırdılar.

Mustafa Doğru'dan Açıklamalar

İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Dalış Amiri Mustafa Doğru, Atakum'dan Yakakent'e kadar vatandaşların güvenliğini korumak için sürekli çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, deniz şartlarının dalgalı olduğu ve rip akıntılarının tehlike yaratabileceği zamanlarda, vatandaşların denize girmelerine yönelik anonslar yaptıklarını vurguladı.

Doğru, "Yaz sezonu süresince maalesef 1 can kaybı yaşandı, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi. Rüzgarlı havalarda boğulma vakalarının arttığını belirtip, bu durumda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Cüneyt Gelgeç ile Acil Müdahale Hakkında

Su altı arama kurtarma personeli Cüneyt Gelgeç, Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent bölgelerinden sorumlu olduğunu ifade ederek, bu alanlardaki olaylara anında müdahale etmeye çalıştıklarını ve böylelikle can kaybını önlemek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Samsun'da 1 Haziran'da açılan deniz sezonunun ardından göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, görev yaptıkları sürede 293 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Cankurtaranlar, 9 ATV ve 2 zodyak bot ile Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme olmak üzere 6 bölgedeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların can güvenliği için görev yaptı.

Samsun'da 1 Haziran'da açılan deniz sezonunun ardından göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, görev yaptıkları sürede 293 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Cankurtaranlar, 9 ATV ve 2 zodyak bot ile Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme olmak üzere 6 bölgedeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların can güvenliği için görev yaptı.

Samsun'da 1 Haziran'da açılan deniz sezonunun ardından göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, görev yaptıkları sürede 293 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Cankurtaranlar, 9 ATV ve 2 zodyak bot ile Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme olmak üzere 6 bölgedeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların can güvenliği için görev yaptı.

Samsun'da 1 Haziran'da açılan deniz sezonunun ardından göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, görev yaptıkları sürede 293 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Cankurtaranlar, 9 ATV ve 2 zodyak bot ile Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme olmak üzere 6 bölgedeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların can güvenliği için görev yaptı.

Samsun'da 1 Haziran'da açılan deniz sezonunun ardından göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, görev yaptıkları sürede 293 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Cankurtaranlar, 9 ATV ve 2 zodyak bot ile Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme olmak üzere 6 bölgedeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların can güvenliği için görev yaptı.

Samsun'da 1 Haziran'da açılan deniz sezonunun ardından göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, görev yaptıkları sürede 293 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Cankurtaranlar, 9 ATV ve 2 zodyak bot ile Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme olmak üzere 6 bölgedeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların can güvenliği için görev yaptı.