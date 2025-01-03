Samsun'daki Fuhuş Operasyonunda 15 Zanlı Serbest Bırakıldı

Samsun Merkezli Fuhuş Operasyonunda Gelişmeler

Samsun ve İstanbul'da gerçekleştirilen kapsamlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, adli süreçlerin ardından serbest bırakıldı.

Operasyon ve Gözaltılar

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, "fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla operasyon başlatıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, belirlenen adreslerde gerçekleştirdikleri çalışmalarda 15 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda, toplamda 7 cep telefonu ele geçirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerden 9’u, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adli Kontrol ve Diğer İşlemler

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında ayrıca, fuhuş yaptığı tespit edilen 34 kadın hakkında da işlem başlatıldı.

Bu kadınlardan yabancı uyruklu olan 4’ü, sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.