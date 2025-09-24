Samsun'daki Heyelan Davası: 2 Sanığa 4 Yıldan 30 Yıla Kadar Hapis İstemi

Samsun Canik'te akaryakıt istasyonundaki heyelan sonucu 3 kişinin ölümüyle ilgili 2 sanığa 4-30 yıl hapis istemi, iddianame kabul edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:43
İddianame kabul edildi

Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen toprak kayması sonucu baba Adem Kaya ile çocukları Ayla Kaya ve Açelya Mina Kaya'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak, istasyon sahibi M.Z.G. ile mesul müdür K.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturmayı yürüten Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede, olayda baba ve çocuklarının göçük altında kalarak hayatlarını kaybettiklerini, ailenin diğer bireyi Çiğdem Kaya'nın ise adli muayene raporuna göre ağır derece kırığa sebep olacak ancak hayati tehlike oluşturmayan yaralanma ile kurtulduğunu kaydetti.

İddianamede yer alan sanık beyanlarında suçlamaların reddedildiği, ancak bilirkişi raporunda iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan risk analizinde heyelan, toprak kayması ve kaya düşmesi gibi tehlikeler belirtilmesine rağmen iş yeri ve işletme yetkililerinin gerekli önlemleri almadığı vurgulandı.

Bilirkişi raporunda ayrıca, oto yıkama bölümüyle ilgili dosyada herhangi bir ruhsat, çalışma veya yapı işletme izin ve benzeri belge bulunmadığı, bu durumun denetim imkânını ortadan kaldırdığı ve görev ihmaline işaret ettiği ifade edildi.

İddianamede, sanıkların oto yıkama alanına ruhsat başvurusunda bulunmayarak denetimi engelledikleri ve risk analizinde tespit edilen tehlikelere rağmen gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle ihmalleri bulunduğu, bu nedenle hakkında kovuşturmaya yeter şüphe oluştuğu kaydedildi.

Sanıklar hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 27 Nisan'da Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda meydana geldi. Araçlarını yıkayan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtulurken, baba Adem Kaya ile çocukları Ayla Kaya ve Açelya Mina Kaya yaşamını yitirmişti.

