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Samsun'daki İş Kazası: Gözaltındaki Üç Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen iş kazası sonrası gözaltına alınan üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:04
Samsun'daki İş Kazası: Gözaltındaki Üç Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden Mustafa Büyükbektaş ile ilgili olarak gerçekleştirilen soruşturma devam ediyor. Kum ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu 50 yaşındaki Büyükbektaş'ın hayatını kaybetmesi, olayın ardından dikkatleri üzerine çekti.

Olayın ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin olarak Y.E.G. (35), S.Y. (48) ve K.T. (31) isimli üç kişiyi gözaltına aldı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Üç şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 4 Şubat Salı günü Asar Mahallesi'nde bulunan kum ocağında meydana geldi. İş makinesinin devrilmesi sonucu iş makinesinin altında kalan Mustafa Büyükbektaş, hayatını kaybetmişti.

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