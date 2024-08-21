Samsun'daki Restoranda Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'da Restoranda Yangın Çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yer alan bir restoranda meydana gelen yangın, kısa sürede söndürüldü. Baruthane Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki restoranın mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Yangının Yayılması ve İlk Müdahale

Yangın, mutfak kısmından bacaya sıçrayarak yayıldı. Olay sırasında restoran içindeki müşteriler, hızlıca dışarı çıkarıldı. Yangına ilk müdahaleyi, restoran çalışanları yangın söndürme tüpleriyle gerçekleştirdi.

Olay Yerine Müdahale Eden Ekipler

İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa bir süre içinde yangını kontrol altına alarak restoranda oluşan hasarın büyümesini önledi.

Dumandan Etkilenen Çalışanlar

Yangın sonucunda dumandan etkilenen iki restoran çalışanına, sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahalede bulunuldu. Yangının nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.