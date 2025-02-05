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Samsun'daki Tır Kazasında Sürücü Tutuklandı: Feci Kaza Güvenlik Kamerasında

Samsun'ın Bafra ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü tutuklandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:36
Samsun'daki Tır Kazasında Sürücü Tutuklandı: Feci Kaza Güvenlik Kamerasında

Samsun'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan tır sürücüsü Erdi Öztürk (34), tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaza Anı Otoparkın Kamerasında

Olay, Bafra Organize Sanayi Yolu'nda dün gerçekleşti. Kazada yaralanan sürücü Erdi Öztürk, tedavi sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza Detayları

Kaza anı, bir otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Erdi Öztürk'ün kullandığı hayvan yemi yüklü tır, Kızılırmak Seddesi Bafra Organize Sanayi Sitesi yolunda karşı yönden gelen Ercan Yılmaz (60) idaresindeki cam yüklü tırla çarpıştı. Kazada Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Öztürk ve yanında bulunan Osman Zeki Y. (26) yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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