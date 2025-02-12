Samsun'daki Yükümlülerden Huzurevine Renkli Dokunuş: Boyacılık Eğitimi Projesi

Samsun'da Yükümlülerden Huzurevine Renkli Dokunuş

Samsun'da boyacılık eğitimi alarak topluma katkıda bulunan yükümlüler, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni boyadı. Bu anlamlı proje, Samsun Valiliği ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında başlatılan "Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırma" protokolü ve "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında gerçekleştirildi.

Boyacılık Eğitimi ve Uygulama

Denetimli serbestlik yükümlülerine verilen boyacılık eğitiminin ardından, yükümlüler huzurevinin iç mekanlarını renklendirerek, hem kuruma hem de topluma önemli bir hizmette bulundu.

İncelemelerde Bulundu

Merkezde incelemelerde bulunan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Kılıç, eğitimi başarıyla tamamlayan yükümlülere eğitim verenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Projenin Başarısı

Proje çerçevesinde daha önce Gazi İl Halk Kütüphanesi ile şehirdeki cami ve okulların boyanmasında görev alan 82 yükümlü, bu faaliyetler sayesinde kamu kaynaklarının tasarruf edilmesine yardımcı oldu.

Katılımcılar

Programa ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel de katıldı.

Samsun'da boyacılık eğitimi verilen yükümlüler, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni boyadı. Samsun Valiliği ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan "Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırma" protokolü ve "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerine boyacılık eğitimi verildi. Eğitimin ardından yükümlüler, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin boyasını yaptı.

Samsun'da boyacılık eğitimi verilen yükümlüler, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni boyadı. Samsun Valiliği ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan "Kamu Yararına Ücretsiz Çalıştırma" protokolü ve "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerine boyacılık eğitimi verildi. Eğitimin ardından yükümlüler, Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin boyasını yaptı.