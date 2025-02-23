Samsun Emniyeti Öğrencilere Kar Engeli Aşmaları İçin Destek Sağladı

Samsun'da kar nedeniyle MSÜ sınavına geç kalan 45 öğrenci, polis ekipleri tarafından ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:47
Samsun Emniyeti Öğrencilere Kar Engeli Aşmaları İçin Destek Sağladı

Samsun Emniyeti, Öğrencilere Önemli Destek Sağladı

Samsun'da etkili olan kar yağışı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) katılmak isteyen öğrencilerin ulaşımını zorlaştırdı. Ancak, polisin öğrencilere ulaştırdıkları destek, büyük bir takdir topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın talimatıyla harekete geçen İlkadım, Atakum ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 45 öğrenci ve ailelerini sınav yerlerine ulaştırdığını duyurdu.

Destek Harekatı Başladı

Açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde başlatılan bu destek harekatında, polis ekipleri karın yoğun olduğu yolları dikkatle aşarak öğrenci ve ailelerini güvenle sınav merkezlerine ulaştırdı" ifadesine yer verildi. Bu özenli organizasyon, sınav öncesi öğrencilere rahat bir nefes aldırdı ve ailelerin çocuklarının yanında olmanın huzurunu yaşamasını sağladı.

Eğitimde Destek ve Toplumsal Dayanışma

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu özverili çabası, öğrencilerin eğitim yolculuklarında destekleyici bir ortam sağlamanın yanı sıra, ailelerin de çocuklarıyla birlikte güvende hissetmelerine imkan tanıyarak, toplumsal dayanışmanın ve empatinin güzel bir örneğini sergiledi. Emniyet güçleri, zorlu kış şartlarında bile eğitime erişimin kesintisiz sürdürülmesi için gerekli her türlü desteği sunmaya kararlı.

Görüntüler Paylaşıldı

Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin okullara ulaştırıldığı anların görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

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