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Samsun, Hasır Çelik Üretiminde Yüzde 20 Tasarruf Elde Etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni Hasır Çelik Fabrikası ile üretimde önemli bir tasarruf sağladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:27
Samsun, Hasır Çelik Üretiminde Yüzde 20 Tasarruf Elde Etti

Samsun'dan Üretim Alanında Önemli Adım

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde kurduğu Hasır Çelik Fabrikası ile bir ayda %20 tasarruf sağladığını duyurdu. Bu yeni tesis, altyapı ve üstyapı projelerinde kullanılacak hasır çeliklerin kendi bünyesinde üretilmesini mümkün kılıyor.

Günlük 20 Ton Kapasite

1 Temmuz tarihinde faaliyete geçen fabrika, günde 20 ton üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Açıklamada, bu üretimin şehre önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor.

Başkanın Değerlendirmesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, "Altyapı yatırımlarımız ile şehirimizin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Altyapısı olmayan bir şehirde üstyapı sorunları kaçınılmaz olur. Bu nedenle, kendi üretimimizi gerçekleştirerek hem tasarruf sağlıyoruz hem de verimliliği artırıyoruz," dedi.

Katma Değerli Üretim

Hasır Çelik Fabrikası'nın, şehrin altyapı projelerinde önemli rol oynayacağına dikkat çeken Doğan, "Kendi ekip, ekipman ve malzemelerimizle çalışarak, %20 tasarruf sağlamak bizim için büyük bir başarı. Fabrikamız kısa sürede önemli katma değer sağladı," ifadelerini kullanarak projenin önemine vurgu yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası, üretim kapasitesi ile bir ayda...

Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası, üretim kapasitesi ile bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası, üretim kapasitesi ile bir ayda...

Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası, üretim kapasitesi ile bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası, üretim kapasitesi ile bir ayda...

Samsun Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Hasır Çelik Fabrikası, üretim kapasitesi ile bir ayda yüzde 20 tasarruf sağladı.

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