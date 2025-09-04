DOLAR
41,17 -0,01%
EURO
48,11 -0,06%
ALTIN
4.692,69 0,46%
BITCOIN
4.570.269,34 1,04%

Samsun Havza'da Baba ve Oğlu Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Samsun Havza'da düzenlenen operasyonda A.H. (50) ve oğlu S.A.H. (27) kiralık araçta 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:36
Samsun Havza'da Baba ve Oğlu Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Samsun Havza'da Baba ve Oğlu Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Operasyon ve ele geçirilenler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kiralık araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilerin bulunduğu araç, Havza ilçesinde durduruldu. Araçta bulunanların A.H. (50) ile oğlu S.A.H. (27) olduğu belirlendi.

Narkotik dedektör köpeği Tony ile yapılan aramada 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyete götürüldü.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı....

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği Tony'nin yardımıyla araçta yapılan aramada, 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor
7
Vucic: Komşuların Savunma İşbirliği Sırbistan'a Karşı Kuruldu

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı