Samsun Havza'da Baba ve Oğlu Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Operasyon ve ele geçirilenler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kiralık araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilerin bulunduğu araç, Havza ilçesinde durduruldu. Araçta bulunanların A.H. (50) ile oğlu S.A.H. (27) olduğu belirlendi.

Narkotik dedektör köpeği Tony ile yapılan aramada 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyete götürüldü.

