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Samsun Havza'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı, ilçe merkezinde 10 cm'ye, yüksek kesimlerde ise 30 cm'ye kadar çıktı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:22
Samsun Havza'da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Samsun'un Havza İlçesinde Kar Yağışı Yoğunlaşıyor

Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı kaydedilirken, yüksek kesimlerde bu rakam 30 santimetreye ulaştı.

Belediye Ekipleri Seferber Oldu

Karla mücadele için belediye ekipleri, öncelikli olarak hastane yolu olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Bu önlemler, hem ulaşımın aksamaması hem de vatandaşların güvenliği için büyük önem taşıyor.

Eğitim Öğretime Ara Verildi

Şiddetli kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime de bugün ara verilmiş durumda. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için bu önlem alınmış olup, kar yağışının seyrine göre hafta içindeki derslerin durumu gözden geçirilecek.

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