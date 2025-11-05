Samsun İlkadım’da 239 Sentetik Ecza Ele Geçirildi: Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Yapılan aramada A.S. (22) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde 239 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

