Samsun İlkadım'da 9 Ayrı Suçtan Aranan B.S. Yakalandı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 ayrı dosyadan aranan B.S.'yi yakaladı; kesinleşmiş cezası 11 yıl 10 ay 15 gün, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:18
İlkadım Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucu gözaltı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, B.S. isimli kadın yakalandı.

Yakalanan şahsın, "Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlar kapsamında olmak üzere 9 ayrı dosyadan arandığı bildirildi.

Söz konusu suçlardan dolayı 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

