Samsun İlkadım'da Ana Yola Park Eden Sürücüye İki Ceza

Atatürk Bulvarı'nda tek şeride düşen trafik nedeniyle motosikletli polis müdahalesi

Olay, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşak'ta sabah saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücü A.Y. (66), 55 DM 354 plakalı hafif ticari aracını ana yola park ederek bankadan para çekmeye gitti. Araç nedeniyle trafik tek şeride düşerek yoğunluk oluştu.

Durumu fark eden motosikletli trafik polisi, trafiğin aksadığını görünce olay yerine intikal etti. Aracın uzun süre aynı noktada park halinde kalması üzerine polis, sürücüye ulaşmak için çekici çağırdı.

Bir süre sonra aracının yanına dönen A.Y., "Bankadan para çekmeye gitmiştim, ondan bıraktım" diyerek kendini savundu. Basın mensuplarının "Ceza yazılacak" hatırlatması üzerine sürücü "Bana ceza yazmıyorlar, ben Türk vatandaşıyım" diye yanıt verdi.

Polis, sürücüye "yolu trafiğe kapatmak" ve "hatalı park" maddelerinden iki ayrı cezai işlem uyguladı. Cezaları teslim alan sürücü, aracına binip olay yerinden ayrıldı.

Trafik kısa sürede normale döndü.

