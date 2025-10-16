Samsun İlkadım'da halk otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 yolcu yaralandı
Kökçüoğlu Mahallesi 2. Bulvar'da kaza
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kamyonet ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu 2 yolcu yaralandı.
Kaza, Ü.Ç'nin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 AEZ 262 plakalı halk otobüsü ile F.S. yönetimindeki 55 ANE 447 plakalı kamyonetin Kökçüoğlu Mahallesi 2. Bulvar yolunda çarpışması sonucu meydana geldi.
Kazada, otobüsteki yolculardan H.D. (64) ve H.K. (72) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
