Samsun İlkadım'da halk otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 2 yolcu yaralandı

Samsun İlkadım'da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 yolcu yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:45
Kökçüoğlu Mahallesi 2. Bulvar'da kaza

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kamyonet ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu 2 yolcu yaralandı.

Kaza, Ü.Ç'nin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 AEZ 262 plakalı halk otobüsü ile F.S. yönetimindeki 55 ANE 447 plakalı kamyonetin Kökçüoğlu Mahallesi 2. Bulvar yolunda çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada, otobüsteki yolculardan H.D. (64) ve H.K. (72) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

