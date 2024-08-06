Samsun Jandarmasından Temmuz Ayı Sorgulama Raporu

Samsun Jandarma Komutanlığı Temmuz Ayı Uygulama Raporunu Açıkladı

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı, Temmuz ayında gerçekleştirdiği denetim ve uygulamalara dair detaylı bir rapor yayımladı. Bu çalışmalarda toplam 115 bin 148 kişi sorgulandı ve 57 bin 841 araç kontrol edildi.

Kayıp Kişiler ve Suçlular

Rapora göre, Jandarma ekipleri 17 kayıp kişiyi bulurken, çeşitli suçlardan aranan 650 kişi yakalandı. Uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri kapsamında ise çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda;

54 tabanca,

37 av tüfeği,

2 bin 311 mühimmat,

37 bin 240 makaron,

26 kilo 695 gram kubar esrar,

2 gram kokain,

4 kilo 793 gram sentetik uyuşturucu,

6 bin 668 sentetik ecza hapı,

2 bin 528 kök kenevir,

21 gram kenevir tohumu,

20 uyuşturucu kullanma aparatı,

Hassas terazi gibi maddeler ele geçirildi.

Ayrıca, 10 şüpheli tutuklandı.

Terörle Mücadele ve Siber Suçlar

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 FETÖ/PDY, 2 DEAŞ, 1 THKPC/TKP-ML ve 1 PKK/KCK mensubu olmak üzere toplam 5 kişiyi yakaladı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri de 34 olayla ilgilenerek, 34 müşteki ve 22 şüpheli tespit etti.

Trafik Denetimleri ve İhlaller

Jandarma Trafik Timleri, 29 aracın sürücü belgesine el koyarken, 375 aracı trafikten men etti. Toplam 2 bin 918 aracın sürücüsüne kural ihlalleri nedeniyle 7 milyon 521 bin 548 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

Bu olaylar, Samsun'da asayişin sağlanması ve suçla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi açısından önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.