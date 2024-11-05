Samsun Karavan Fuarı Doğaseverleri Bekliyor

Samsun Karavan Fuarı Geliyor

Proaktif Fuarcılık tarafından düzenlenen Samsun Karavan Fuarı, doğaseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Fuar, 7 Kasım'da TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, ve diğer birçok kuruluşun destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik evler ve turizm ekipmanları sergilenecek.

Fuarın İçeriği ve Katılımcılar

Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, fuarda karavancılıkla ilgili tüm ürünlerin ve çözümlerin sergileneceğini aktardı. Şahin, "Samsun Karavan Fuarı, Karadeniz ve Türkiye genelinden ziyaretçileri hedefliyor. Yaklaşık 72 firma ve 168 markanın katılacağını öngörüyoruz," dedi. Pandemi Sonrası Hızla Artan İlgi

Türkiye genelinde düzenlenen karavan fuarlarının ardından, pandeminin etkisiyle bu alana olan ilginin arttığı gözlemlendi. Şahin, "Karadeniz'de bu tür bir organizasyon yıllardır yapılmamıştı. 7 aydır bu etkinliğin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz," diye belirtti.

Fuara Davet

Şahin, "Bu fuar, doğaseverlere büyük fırsatlar sunacak. Karavan almak isteyen ve prefabrik ev yaptırmak isteyenler için kaçırılmayacak bir etkinlik. Ziyaretçiler, farklı markalardan ürünleri bulabilecekler," diyerek, tüm ilgilileri fuara davet etti. Önemli Katılımlar

Fuar, prefabrik ev ve doğa sporları alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarını da ağırlayacak. Şahin, "Bu etkinliğin Samsun ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz," sözlerini ekledi.