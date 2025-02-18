Samsun, Kastamonu ve Amasya'da Kar Sebebiyle 323 Köy Yolu Kapalı

323 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Samsun, Kastamonu ve Amasya'da etkili olan kar yağışı, toplamda 323 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Samsun Valiliği'nden alınan bilgilere göre, kapanan yollar arasında Alaçam'da 5, Ayvacık'ta 5, Bafra'da 8, Ladik'te 6, Kavak'ta 9, Vezirköprü'de 16 ve Yakakent'te 1 köy bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Çalışmalara Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 293 personel ve 203 araçla, kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarına hızla başladı. Ekipler, etkili bir şekilde müdahale ederek yolların bir an önce ulaşıma açılmasını hedefliyor.

Kastamonu'da Yüksek Rakımlı Köyler Etkileniyor

Kastamonu Valiliği, kar yağışının özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattığını bildirdi. Merkez ve Abana'da sekizer, İhsangazi, Şenpazar ve Azdavay'da altışar, Bozkurt'ta 23, Çatalzeytin'de 22, Devrekani'de 12, Doğanyurt'ta 20, İnebolu'da 48 ve Küre'de 19 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Amasya'daki Durum

Amasya'da da kar nedeniyle 95 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir.