Samsun Kıran Mahallesi'nde 160 Hane 'İmarsız' Gerekçesiyle Doğal Gaz Bekliyor

Samsun İlkadım Kıran Mahallesi'nde yaklaşık 160 hane, 'imarsız' olduğu için doğal gaza bağlanamıyor; mahalle kentsel dönüşüm ya da altyapı talep ediyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:08
Samsun Kıran Mahallesi'nde 160 Hane 'İmarsız' Gerekçesiyle Doğal Gaz Bekliyor

Samsun Kıran Mahallesi'nde Doğal Gaz Bekleyişi Sürüyor

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 160 hane, çevre sokaklarda doğal gaz hattı bulunmasına rağmen kendi bölgesinin "imarsız" olduğu gerekçesiyle hizmet alamıyor. Mahalle sakinleri, yıllardır kömür ve tüple ısınmak zorunda kaldıklarını belirterek yetkililerden çözüm talep ediyor.

Mahallelinin talepleri ve yaşanan zorluklar

10, 11, 13 ve 22 ada parsellerde yer alan evler, imar planında kapsam dışında bırakıldığı için doğal gaz hattına bağlanamıyor. Vatandaşlar, bölgelerinin ya kentsel dönüşüme alınmasını ya da doğrudan doğal gaz altyapısının kurulmasını istiyor.

Kıran Mahalle Muhtarı Kemal Saraç konuyu şöyle özetledi: "Mahallemizdeki doğal gaz sıkıntısı yıllardır devam ediyor. Mahalle sakinlerinin bir an önce doğal gaza ulaşmasını istiyoruz. Ya gazımızı versinler ya da kentsel dönüşüme sokacaklarsa soksunlar. Yaklaşık 160 hane Samsun’un merkezinde doğal gaz hizmeti alamıyor. Bir an önce bu sıkıntının çözülmesi, vatandaşlarımız açısından oldukça yararlı olacaktır".

Mahallede özellikle yaşlılar ve evde bakıma muhtaç bireylerin doğal gaz eksikliğinden dolayı hem ısınma hem de yemek pişirme konusunda ciddi sıkıntı yaşadığı vurgulanıyor.

SAMGAZ'ın açıklaması

SAMGAZ yetkilileri konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Kıranköy Mezarlığı ile Ankara Bulvarı arasında yer alan bölüm, heyelan riski nedeniyle kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş, Toplu Konut İdaresi tarafından inşa edilen yapılarla dönüşüm tamamlanmış ve bu yeni konutların doğal gaz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, Ankara Bulvarı’na cepheli kısımda yapılan imar düzenlemesiyle yeni yapılar oluşmaya başlamış, bu bölgenin doğal gaz arzı da 2025 yılı içinde tamamlanmıştır. Toplu Konut İdaresi konutları ile imar çalışması yapılarak doğal gaz sağlanan bölgenin arasında kalan kesim ise daha önce heyelan alanı olarak ayrıldığı için imar planı dışında tutulmuş durumdadır. Günümüzde bu alan için 1/5000’lik imar planı hazırlanmış olsa da 1/1000’lik uygulama imar planları henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle bölgedeki konutlar hâlen plansız alanda bulunmakta ve mevcut ulaşım yolları imar planında yol olarak görünmediğinden doğal gaz dağıtım çalışması yapılamamaktadır."

Mahalle sakinleri ise SAMGAZ'ın açıklamasına karşın sorunun çözülmesini talep ediyor; kısa vadede doğal gaz bağlantısı veya bölgenin kentsel dönüşüme dahil edilmesi taleplerini yineliyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE YAŞAYAN MAHALLE SAKİNLERİ, ÇEVRE SOKAKLARDA DOĞAL GAZ BULUNMASINA...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE YAŞAYAN MAHALLE SAKİNLERİ, ÇEVRE SOKAKLARDA DOĞAL GAZ BULUNMASINA RAĞMEN KENDİ MAHALLELERİNE HAT ÇEKİLMEMESİNE TEPKİ GÖSTEREREK YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE YAŞAYAN MAHALLE SAKİNLERİ, ÇEVRE SOKAKLARDA DOĞAL GAZ BULUNMASINA...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede
2
Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı
3
Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu
4
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
5
İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu
6
Küçükçekmece’de Bâb-ı Âli Sergisi: Matbuatın 100 Yıllık Hafızası
7
Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi