Samsun Kıran Mahallesi'nde 160 Hane 'İmarsız' Gerekçesiyle Doğal Gaz Bekliyor

Samsun Kıran Mahallesi'nde Doğal Gaz Bekleyişi Sürüyor

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 160 hane, çevre sokaklarda doğal gaz hattı bulunmasına rağmen kendi bölgesinin "imarsız" olduğu gerekçesiyle hizmet alamıyor. Mahalle sakinleri, yıllardır kömür ve tüple ısınmak zorunda kaldıklarını belirterek yetkililerden çözüm talep ediyor.

Mahallelinin talepleri ve yaşanan zorluklar

10, 11, 13 ve 22 ada parsellerde yer alan evler, imar planında kapsam dışında bırakıldığı için doğal gaz hattına bağlanamıyor. Vatandaşlar, bölgelerinin ya kentsel dönüşüme alınmasını ya da doğrudan doğal gaz altyapısının kurulmasını istiyor.

Kıran Mahalle Muhtarı Kemal Saraç konuyu şöyle özetledi: "Mahallemizdeki doğal gaz sıkıntısı yıllardır devam ediyor. Mahalle sakinlerinin bir an önce doğal gaza ulaşmasını istiyoruz. Ya gazımızı versinler ya da kentsel dönüşüme sokacaklarsa soksunlar. Yaklaşık 160 hane Samsun’un merkezinde doğal gaz hizmeti alamıyor. Bir an önce bu sıkıntının çözülmesi, vatandaşlarımız açısından oldukça yararlı olacaktır".

Mahallede özellikle yaşlılar ve evde bakıma muhtaç bireylerin doğal gaz eksikliğinden dolayı hem ısınma hem de yemek pişirme konusunda ciddi sıkıntı yaşadığı vurgulanıyor.

SAMGAZ'ın açıklaması

SAMGAZ yetkilileri konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Kıranköy Mezarlığı ile Ankara Bulvarı arasında yer alan bölüm, heyelan riski nedeniyle kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş, Toplu Konut İdaresi tarafından inşa edilen yapılarla dönüşüm tamamlanmış ve bu yeni konutların doğal gaz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, Ankara Bulvarı’na cepheli kısımda yapılan imar düzenlemesiyle yeni yapılar oluşmaya başlamış, bu bölgenin doğal gaz arzı da 2025 yılı içinde tamamlanmıştır. Toplu Konut İdaresi konutları ile imar çalışması yapılarak doğal gaz sağlanan bölgenin arasında kalan kesim ise daha önce heyelan alanı olarak ayrıldığı için imar planı dışında tutulmuş durumdadır. Günümüzde bu alan için 1/5000’lik imar planı hazırlanmış olsa da 1/1000’lik uygulama imar planları henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle bölgedeki konutlar hâlen plansız alanda bulunmakta ve mevcut ulaşım yolları imar planında yol olarak görünmediğinden doğal gaz dağıtım çalışması yapılamamaktadır."

Mahalle sakinleri ise SAMGAZ'ın açıklamasına karşın sorunun çözülmesini talep ediyor; kısa vadede doğal gaz bağlantısı veya bölgenin kentsel dönüşüme dahil edilmesi taleplerini yineliyor.

