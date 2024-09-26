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Samsun Limanı'na Demirleyen Astoria Grande Kruvaziyeri

Panama bandıralı Astoria Grande kruvaziyeri, Samsun Limanı'na gelerek 1100 Rus turisti ağırladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:47
Samsun Limanı'na Demirleyen Astoria Grande Kruvaziyeri

Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'nda

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden ve Panama bandıralı olan Astoria Grande kruvaziyeri, Türkiye'nin Samsun Limanı'na demirledi. gemi, 1100 yolcusuyla birlikte 449 kişilik mürettebatı ile birlikte liman görevlileri tarafından karşıladı.

Turistlerin Keşif Turu

Gemideki turistler, Samsun'un tarihi mekanlarını ve alışveriş merkezlerini gezmek için heyecanla bekliyorlar. Ayrıca, bazı misafirler Amasya'ya geçerek buranın da güzelliklerini keşfedecek.

Bir Sonraki Durak: Trabzon

Astoria Grande'nin akşam saatlerinde demir alarak Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi. Bu, yolcular için unutulmaz bir yolculuğun sadece bir parçası.

Çoğunluğu Rus turistlerin bulunduğu Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a...

Çoğunluğu Rus turistlerin bulunduğu Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi.

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