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Samsun Limanı'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Samsun Limanı'ndaki 'Firuze G.' isimli gemide çıkan yangına itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:49
Samsun Limanı'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Samsun Limanı'nda Yangın İhbarı

Samsun Limanı'nda bulunan 'Firuze G.' isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın için acil müdahale başlatıldı.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, Samsun Port Limanı'ndaki yangın, bölgedeki yetkililere ihbar edildi ve olay yerine itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Çalışmaları

İtfaiye ekipleri, ~yangının hızlı bir şekilde kontrol altına alınması için~ yoğun çaba sarf ediyor ve yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma...

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma...

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

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