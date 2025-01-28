Samsun Limanı'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın: Tüm Personel Sağ Salim

Samsun Limanı'nda Yangın Kontrol Altında

Samsun Limanı'nda bulunan 'Firuze G' isimli kuru yük gemisinde meydana gelen yangının söndürülmesi için hızlı müdahale devam ediyor.

Yangın, geminin makine dairesinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Vali Orhan Tavlı'nın Açıklamaları

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yangının makine dairesinde çıkan jeneratör arızasından kaynaklandığını belirtti. Vali Tavlı, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde çıkan yangın için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir."

Yangının söndürülmesi için mücadele devam etmekte, yetkililer gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Samsun Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Samsun Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.