Samsun Limanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun Limanı'nda bulunan 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde başarıyla söndürüldü.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

Boş durumdaki geminin makine dairesinde meydana gelen yangının, jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirildi. Yangın, 09.00 sularında İlkadım ilçesinde, Sanayi Rıhtımı'nda başlayan bir müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangına, Samsun Port Limanına bağlı itfaiye, polis ve AFAD ekipleri ile birlikte Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yangın bölgesine ulaşan 2 yangın söndürme römorkörü ve 15 itfaiye aracı ile 50 personel olaya intikal etti.

Yangından Etkilenen Durumlar

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yangının kontrol altına alındığını ve gemide bulunan 33 personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Vali Tavlı, "Gerekli tüm tedbirler alınmıştır," dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan ise yangının söndürülmesi sürecinin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Yangın sonrası tedbir olarak bir itfaiye ekibinin geminin çevresinde bekleyişini sürdürdüğü bildirildi.

Bu olay, liman güvenliğinin ve yangın öncesi tedbirlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.