Samsun Limanı'ndaki Gemideki Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun Limanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kontrol altına alındı. 'Firuze G' isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde çıkan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü.

Bölgeye Hızla Ekipler Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine hemen bölgeye itfaiye, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri de geminin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Yangında Yoğun Mücadele

Liman Başkanlığına ait 2 yangın söndürme römorkörü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 50 personel, 15 itfaiye aracı ile yangına dışarıdan müdahale gerçekleştirildi. Ardından ekipler, doğrudan gemiye çıkarak alevlere karşı yoğun bir mücadele başlattı.

Yangının Kaynağı ve Alınan Tedbirler

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yangının geminin makine dairesinde çıkmış olmasının muhtemel nedeninin jeneratör arızası olduğunu açıkladı. Vali Tavlı, gemide bulunan 33 personelin sağlıkla karaya çıkarıldığını ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, yangın ihbarının Acil Çağrı Merkezine düşmesinin ardından hemen müdahaleye geçildiğini belirtti. Ekiplerin, yangın bölgesinde birlikte çalışma yaparak yaklaşık 2,5 saat süren yoğun bir çaba ile yangını kontrol altına aldığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.