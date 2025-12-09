Samsun Merkez Mert Irmağı Islahı Hızla İlerliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Merkez Mert Irmağı Islahı projesi aralıksız sürüyor. Projenin hedefi; modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarımsal toplulaştırmayla verimliliği artırmak, sağlıklı su temini sağlamak ve yerleşim ile tarım arazilerinin taşkın riskini kontrol altına almak.

Proje Detayları

Temeli Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla 16 Şubat 2024 tarihinde atılan projede; 2 bin 235 m sağ ve sol sahil kesişen forekazık imalatı, 7 adet araç köprüsü, 1 adet yaya köprüsü, 1 adet servis köprüsü ve 2 adet tersip bendi yapılması planlanıyor. Ayrıca dere yatağının genişliği 60 m den 80 m’ye çıkarılacak.

Çalışmaların Güncel Durumu

İş kapsamında, Atasam Köprüsü ile Bulvar Köprüsü arasında kalan bölümde bin 175 metrelik kısmın forekazık imalatı tamamlandı. Kaplama duvar imalatı ile Bulvar Köprüsü ve Piazza Köprüsü arasında sol sahildeki 660 metrelik kısımda forekazık çalışmaları devam ediyor.

Proje, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla su kaynaklarına özen gösterilerek yürütülüyor ve bölgenin taşkın riskini azaltmaya yönelik önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

