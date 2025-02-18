Samsun Merkezli 12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Zanlı Yakalandı

Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

Samsun merkezli 12 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satışı yapan dolandırıcılara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Dolandırıcılık Yöntemi ve İşleyiş

Şüphelilerin, müşterilerle iletişime geçerek "ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor" gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirdiği öğrenildi. Bu yöntemle 18 kişiyi toplam 300 bin lira dolandırdıkları bilgisi üzerine, şüpheliler tespit edildikten sonra operasyonun startı verildi.

Operasyon ve Elde Edilen Bulgular

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2024 yılı boyunca toplam 20 milyon lira değerinde işlem gerçekleştiği belirlendi. Samsun, İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin'deki toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi yakaladı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.