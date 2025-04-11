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Samsun Merkezli 'Change' Operasyonu: 9 Zanlı Tutuklandı

Samsun merkezli 18 ilde düzenlenen 'change' operasyonunda 50 şüpheliden 9'u tutuklandı, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 23:41
Samsun Merkezli 'Change' Operasyonu: 9 Zanlı Tutuklandı

Samsun Merkezli 18 İlde "Change" Araç Operasyonu

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen ve toplamda 18 ili kapsayan "change" araç operasyonunda, yakalanan 9 zanlı tutuklandı. Bu operasyon, ağır hasarlı araçların çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan veya yurt dışından getirilenlerle değiştirilerek başka kişilere satılması iddialarına dayanıyor.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen "Satır" operasyonunda gözaltına alınan 50 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 20'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 11'i savcılık işlemlerinin ardından salıverilirken, sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 kişi tutuklandı. Ayrıca, 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çetenin İşleyişi ve Suçlamalar

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgiler de dikkat çekici. Ekipler, farklı marka ve modeldeki 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobilin motor ve şasi numaralarının orijinal özelliklerini değiştirilerek gümrük kaçağı olarak satıldığını tespit etti. Yine bu araçların piyasa değerinin 50 milyon lira civarında olduğu değerlendirildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir gibi illerde belirlenen adreslerde 50 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarını işlediği ortaya çıktı. İşlem ve incelemelerin devam edeceği bildirildi.

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan...

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle "change" yaparak başka kişilere sattıkları iddiasıyla yakalanan 50 şüpheliden 30’u adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan...

Samsun merkezli 18 ilde ağır hasarlı araçları satın alıp çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilenlerle "change" yaparak başka kişilere sattıkları iddiasıyla yakalanan 50 şüpheliden 30’u adliyeye sevk edildi.

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