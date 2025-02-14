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Samsun Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 37 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:44
Samsun Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 37 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun Merkezli Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen geniş kapsamlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 37 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Gözaltına Alınma Süreci

Operasyon sırasında ele geçirilen en dikkat çekici isimlerden biri, silahlı organize suç örgütü elebaşı Erdem G. oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Suçlamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, uyuşturucu ticareti, suçluyu kayırma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve kasten yaralama gibi farklı suçlarla bağlantılı oldukları belirlendi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında:

  • 13 kilo 987 gram sentetik uyuşturucu
  • 22 ruhsatsız tabanca
  • 1232 tabanca fişeği
  • 16 ruhsatsız tüfek
  • 2 balistik yelek
  • 1 kurusıkı tabanca
  • 27 kartuş
  • 1 kılıç ve 1 kama
  • 60 sentetik ecza hapı
  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 195 bin 700 lira ve 1350 dolar

Eş Zamanlı Operasyon Detayları

Suç örgütü elebaşı Erdem G. ve silahlı organize suç örgütü üyesi 36 zanlı hakkında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Samsun, İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

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