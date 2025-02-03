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Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Zanlı Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. 80 milyon liralık bahis ağı çökertildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:23
Samsun Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 17 Gözaltı

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu, 5 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürülüğü’nden Operasyon Detayları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, yasa dışı bahisle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan operasyon kapsamında, Samsun, İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinde adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 212 bin 722 lira ve çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi.

Gözaltı ve Serbest Bırakmalar

Operasyon sonunda 17 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2'sinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Ayrıca, zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Mücadele Kararlılığı

Emniyet yetkilileri, yasa dışı bahis ve suç organizasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Bu operasyonla birlikte yaklaşık 80 milyon liralık bir bahis ağı çökertildiği kaydedildi.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına...

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına...

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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