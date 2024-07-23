Samsun-Ordu Kara Yolunda Tır Kazası: Ulaşım Yeniden Başladı

Samsun-Ordu Kara Yolunda Tır Kaza Sonrası Ulaşım Yeniden Başladı

Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleşen tır kazası, trafiğin bir süre durmasına neden oldu. Ancak, olayın hemen ardından gerekli önlemler alındı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza Detayları

Samsun-Ordu kara yolunun 76. kilometresindeki Terme ilçesi Sakarlı mevkiinde, Trabzon'dan Samsun yönüne ilerleyen 19 ADU 446, 53 AZ 266 ve yurt dışı plakalı tırlar, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir şekilde arka arkaya çarpıştı.

Olayın Ardından Alınan Önlemler

Olayın ardından sürücüler hemen durumu bildirdi. İhbarın ardından, polis ve Karayolları ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kazanın ardından trafiğe kapalı kalan yol, tırların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde, tırların karıştığı hasarlı kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Samsun-Ordu kara yolu yeniden açıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde, tırların karıştığı hasarlı kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Samsun-Ordu kara yolu yeniden açıldı.