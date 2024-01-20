Samsun Otogarı'nda uyuşturucu baskını: 3 şüpheli yakalandı

Bavulda uyuşturucu hap bulundu. Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına operasyon yaptı.





Bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, otobüsle Samsun Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen N.K, D.K. ve B.Ç'nin bavullarını kontrol etti. Bavullarda 34 bin 650 adet uyuşturucu hap bulundu. 3 şüpheli tutuklandı.



